Carlsberg avance sur le projet d'IPO de sa filiale indienne

Carlsberg a confirmé vendredi que les autorités boursières indiennes avaient approuvé, sous conditions, le projet d'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale dans le pays.

"Nous sommes en mesure de confirmer que la Commission indienne des opérations de bourse (SEBI) a donné, le 1er octobre, son accord conditionnel à une entrée en Bourse de Carlsberg India suite au dépôt confidentiel d'un pré-projet de prospectus plus tôt cette année", indique le brasseur danois dans une déclaration transmise à Zonebourse.

"Le calendrier de cette opération reste toutefois tributaire de plusieurs facteurs, dont la finalisation du processus réglementaire et l'évolution des conditions de marché", précise toutefois le groupe basé à Copenhague.

Une région stratégique

Sur ce sujet, Carlsberg avait précédemment indiqué qu'il explorait différentes options en vue d'accroître la valeur pour ses actionnaires, à commencer par une éventuelle introduction en Bourse de son entité en Inde, l'une de ses branches les plus dynamiques avec une hausse des volumes de 9% l'an dernier.

Suite à ces nouvelles, l'action progressait de 1,9% vendredi sur le Nasdaq, qui exploite plusieurs Bourses nordiques.

Carlsberg a par ailleurs officialisé ce matin l'ouverture d'une nouvelle usine au Kazakhstan, destinée notamment à l'embouteillage des produits de son partenaire commercial américain PepsiCo et à leur distribution en Asie centrale, un projet ayant fait l'objet d'un investissement de 344 millions de dollars.