Carlsberg accepte de racheter les embouteilleurs de PepsiCo en Géorgie et en Arménie

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Le brasseur danois Carlsberg CARLb.CO a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir les embouteilleurs de PepsiCo PEP.O en Géorgie et en Arménie, renforçant ainsi son partenariat avec le groupe américain tout en développant sa présence sur le marché des boissons non alcoolisées.

Le montant des transactions n'a pas été divulgué. Ces opérations porteront à 17 le nombre de marchés couverts par le partenariat d'embouteillage entre Carlsberg et PepsiCo.

* Carlsberg rachètera Iberia Refreshments en Géorgie et JI Pepsi Cola Bottler Armenia à Revery, prenant ainsi en charge la production , la vente et la distribution des boissons non alcoolisées de PepsiCo dans ces deux pays.

* La société a indiqué que ces deux entités formeraient, avec l’Azerbaïdjan, un pôle dans le Caucase du Sud, créant ainsi une plateforme permettant de développer un portefeuille de boissons plus large dans toute la région.

* “Pour les investisseurs, l’essentiel ne réside pas dans ces deux marchés en eux-mêmes, mais dans le signal d’une relation de plus en plus étroite entre Carlsberg et PepsiCo”, a déclaré Haider Anjum, analyste chez Jyske Bank, dans une note.

* M. Anjum a ajouté que ces opérations ne devraient pas avoir d’incidence significative sur le chiffre d’affaires ou les résultats à court terme, mais que le resserrement des liens avec PepsiCo pourrait déboucher sur une coopération plus large et l’accès à de nouveaux marchés.

* L'acquisition en Arménie est soumise à l'approbation du gouvernement du pays.