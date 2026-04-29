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Cargill va investir 150 millions de dollars dans la production de farines riches en protéines en France
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 09:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cargill va investir 150 millions de dollars pour moderniser son usine française de transformation de graines de tournesol à Saint-Nazaire, afin de répondre à la hausse de la demande en farines riches en protéines destinées à l'alimentation animale, a annoncé mercredi le groupe agricole américain.

Cet investissement permettra de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, tandis qu'une nouvelle chaudière à biomasse devrait réduire la consommation de gaz naturel de l'usine, a-t-il précisé.

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