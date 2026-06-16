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Cargill étudie la faisabilité d'utiliser du suif de bœuf pour la production de biodiesel au Brésil, alors que les droits de douane américains pèsent lourdement
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cargill étudie la faisabilité de l'utilisation de suif de bœuf pour produire du biodiesel au Brésil , a déclaré mardi un négociant de la société, alors que les droits de douane américains ont rendu les exportations de cette graisse animale moins attractives.

* La société américaine n’utilise pas actuellement de suif de bœuf, mais a lancé un projet visant à évaluer sa viabilité, a déclaré le négociant Paulo Cardoso lors d’un événement à São Paulo

* L’une des trois usines de biodiesel que Cargill a rachetées à la société brésilienne Granol en 2023 utilisait auparavant du suif, ce qui indique l’absence de contraintes opérationnelles

* L’huile de soja est la principale matière première du biodiesel au Brésil, tandis que le suif de bœuf occupe la troisième place au niveau national

* Les droits de douane américains sur le suif de bœuf brésilien s’élèvent à 10%, mais pourraient augmenter, a récemment déclaré l’association des transformateurs de viande Abrafrigo

* La fiscalité américaine a “ouvert les yeux” sur la nécessité de rechercher de nouveaux marchés pour le suif, a déclaré M. Cardoso, soulignant que la filiale brésilienne de Cargill était auparavant un important exportateur de suif vers les États-Unis

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