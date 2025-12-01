Cardinal Infrastructure vise une valorisation de plus de 805 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le groupe Cardinal Infrastructure, fournisseur de services de construction, cherche à obtenir une évaluation de plus de 805,3 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il déclaré lundi, alors que les entreprises cherchent à tirer parti de la dernière fenêtre de cotation avant la fin de l'année.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'était remise des chocs tarifaires pour connaître son automne le plus actif depuis quatre ans, avant que la plus longue impasse partisane à Washington ne limite la capacité de la SEC à examiner les dossiers.

Mais l'élan des nouvelles inscriptions depuis la réouverture du gouvernement américain devrait se maintenir, car la reprise des actions et la baisse des taux d'intérêt encouragent les dirigeants à faire appel aux marchés publics.

Cardinal cherche à lever jusqu'à 253 millions de dollars en vendant 11,5 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 20 et 22 dollars , dans le cadre d'une cotation qui pourrait s'avérer être un baromètre de l'appétit des investisseurs pour un secteur essentiel à la croissance économique.

Alors que les dépenses liées à l'IA et les déficits publics ont soutenu les constructions commerciales et industrielles, le marché du logement américain est confronté à de graves pénuries en raison des taux hypothécaires élevés et des obstacles réglementaires.

Cardinal exploite une flotte de main-d'œuvre et d'équipement spécialisés pour fournir des installations de services publics et d'autres services de construction essentiels à des projets résidentiels, commerciaux et gouvernementaux.

Les constructeurs résidentiels ont représenté près de 71 % du chiffre d'affaires de Cardinal pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre, selon le prospectus de l'entreprise.

Stifel et William Blair sont les chefs de file de l'offre.

La société a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "CDNL".