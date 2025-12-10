 Aller au contenu principal
Cardinal Infrastructure évaluée à 842 millions de dollars : hausse des actions au Nasdaq
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les actions de Cardinal Infrastructure Group CDNL.O ont augmenté de 9,5 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, donnant au fournisseur de services de construction une évaluation de 842 millions de dollars.

Les actions de l'entreprise de construction ont ouvert à 23 dollars, au-dessus de leur prix d'introduction en bourse de 21 dollars l'unité.

Cardinal Infrastructure a levé 241,5 millions de dollars en vendant 11,5 millions d'actions. L'entreprise avait annoncé son introduction en bourse à un prix compris entre 20 et 22 dollars.

Plusieurs entreprises ont fait la queue à la fin de l'année pour faire appel aux marchés publics, car les espoirs de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale ont maintenu la vigueur des marchés boursiers. L'indice de référence S&P 500

.SPX a gagné près de 17% jusqu'à présent en 2025.

Le géant des fournitures médicales Medline cherche à lever jusqu'à 5,37 milliards de dollars la semaine prochaine, dans le cadre de l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'année, qui a vu des noms tels que la société fintech suédoise Klarna KLAR.N et la bourse de crypto-monnaies Gemini GEMI.O s'introduire en bourse à New York.

Le fournisseur d'imagerie médicale Lumexa Imaging et le conseiller en ligne Wealthfront sont sur le point de faire leur entrée à New York dans le courant de la semaine.

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis s'est maintenue cette année, malgré l'incertitude liée aux tarifs douaniers et l'impasse record de Washington, bien que les investisseurs se soient montrés sélectifs avec les nouvelles inscriptions.

Cardinal, fondée en 2013, fournit des installations de services publics humides, y compris des systèmes d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales pour les bâtiments, ainsi que d'autres services de chantier.

La société, détenue en grande partie par ses dirigeants, s'est développée par le biais d'acquisitions qui, selon ses estimations, ont contribué à environ 27 % de sa croissance depuis sa création.

Stifel et William Blair ont été les chefs de file de l'offre. D.A. Davidson était le chef de file.

