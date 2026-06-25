Cardinal Infrastructure bat un nouveau record après une vente accrue d'actions

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25 juin - ** Jeudi, l'action CDNL.O de la société de services de construction Cardinal Infrastructure a progressé de 5,4 % pour atteindre 86,33 dollars, enregistrant son plus haut niveau depuis son introduction en bourse en décembre, après la fixation du prix d'une nouvelle émission d'actions

** L'action CDNL a atteint 88,91 dollars, dépassant son précédent record intrajournalier de 82,66 dollars enregistré mercredi ** CDNL, dont le siège se trouve à Raleigh, en Caroline du Nord, a vendu mercredi en fin de journée 4 millions d’actions à 73 dollars, levant ainsi 292 millions de dollars bruts ** CDNL avait annoncé lundi après la clôture du marché une offre de 3,75 millions d’actions . La société est entrée en bourse lors de son introduction à 21 dollars ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser environ 33 millions de dollars d’emprunts contractés dans le cadre d’une ligne de crédit, ainsi qu’à des fins générales, notamment le financement d’acquisitions, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et le remboursement ou le refinancement d’autres dettes, conformément au prospectus

** Stifel, William Blair et Truist Secs sont les chefs de file conjoints

** Le cours de l’action a plus que doublé ce trimestre

** Les trois analystes qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation “achat fort”; l’objectif de cours médian est de 71,50 dollars, selon les données de LSEG