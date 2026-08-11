Cardinal Health prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à la bonne performance de son activité de médicaments spécialisés

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Le distributeur américain de médicaments Cardinal Health CAH.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfice pour l'exercice 2027 nettement supérieures aux attentes de Wall Street, après avoir dépassé les estimations de bénéfice du quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue en médicaments spécialisés.

L'action de la société a progressé de plus de 4 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Les distributeurs de médicaments tirent parti de la demande croissante de biosimilaires et de médicaments à forte marge destinés au traitement de pathologies complexes telles que le cancer, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies auto-immunes.

* Cardinal Health prévoit pour 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 12,40 et 12,60 dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 12,04 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires total de la société, basée à Dublin, dans l’Ohio, a progressé de 6 % au quatrième trimestre pour atteindre 63,67 milliards de dollars, mais n’a pas répondu aux attentes des analystes, qui tablaient sur 65,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel ajusté de Cardinal Health, à 2,91 dollars par action, a dépassé les estimations de 2,42 dollars.

* La division la plus importante de la société en termes de chiffre d’affaires, « Pharmaceutical and Specialty Solutions », a enregistré une hausse de 6 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel, à 55,4 milliards de dollars au cours du trimestre, portée par la demande de médicaments de marque et de spécialité.

* Le mois dernier, Cardinal a racheté la division « santé diabétique » d’ AdaptHealth ainsi que le fournisseur de matériel médical Strive Medical dans le cadre de deux opérations distinctes d’une valeur totale d’environ 360 millions de dollars, élargissant ainsi son activité de soins à domicile.

* L’acquisition d’AdaptHealth a permis à l’entreprise d’étendre sa présence dans le domaine des soins du diabète en tirant parti de sa plateforme de distribution directe aux consommateurs pour des fournitures telles que les glucomètres en continu, et a renforcé sa position sur le marché de l’urologie grâce à Strive Medical.

* Cardinal a également annoncé mardi qu’elle prévoyait 1 milliard de dollars de rachats d’actions au cours de l’exercice 2027.