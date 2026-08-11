 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cardinal Health en hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 13:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cardinal Health CAH.N progresse de 5 % à 248,91 dollars en pré-ouverture

** La société table sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 12,40 et 12,60 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 12,04 dollars par action — données LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,91 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,42 dollars par action — données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 63,70 milliards de dollars, est inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 65,03 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARDINAL HEALTH
238,540 USD NYSE +0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,83 +1,08%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank