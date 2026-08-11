Cardinal Health en hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions

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11 août - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cardinal Health CAH.N progresse de 5 % à 248,91 dollars en pré-ouverture

** La société table sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 12,40 et 12,60 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 12,04 dollars par action — données LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,91 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,42 dollars par action — données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 63,70 milliards de dollars, est inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 65,03 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16 % depuis le début de l'année