Cardinal Health atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

30 octobre - ** Les actions du distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N augmentent jusqu'à 17,1 % pour atteindreun record historique de 194,99 $

** La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 à une fourchette de 9,65 $ à 9,85 $ par action, par rapport à ses prévisions précédentes de 9,30 $ à 9,50 $

** Co déclare un bénéfice ajusté de 2,55 $/action au troisième trimestre contre une estimation moyenne de 2,18 $/action par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de CAH de 64,0 milliards de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes de 59,2 milliards de dollars **En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de ~65% depuis le début de l'année