Cardinal Health atteint un niveau record après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

11 août - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cardinal Health CAH.N progresse d'environ 7 % pour atteindre un plus haut historique à 256,25 dollars

** La société table sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 12,40 et 12,60 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 12,04 dollars par action — données LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,91 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,42 dollars par action — données LSEG

** Le chiffre d’affaires trimestriel de la société, à 63,70 milliards de dollars, est inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s’élevaient à 65,03 milliards de dollars

** Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, estime que les prévisions de bénéfice de Cardinal pour l’exercice 2027 se situent "largement" au-dessus du consensus et laissent entrevoir une "dynamique durable"; il maintient sa note "Surperformance" sur le titre

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 22 % depuis le début de l'année