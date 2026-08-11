Cardinal Health améliore sa rentabilité au 4e trimestre

Cardinal Health publie un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 40% à 2,91 USD au titre des trois derniers mois de son exercice 2025-2026, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en progression de 30% à 935 MUSD, pour des revenus en hausse de 6% à 63,7 MdsUSD.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le distributeur de produits et de services de santé à destination des pharmacies, des hôpitaux et des cabinets médicaux affiche un BPA ajusté en croissance de 37% à 11,26 USD, pour des revenus en progression de 14% à 254,2 MdsUSD.

A 11,26 USD, le BPA annuel de Cardinal Health s'inscrit nettement au-dessus de sa dernière fourchette cible, qui avait été relevée à 10,70-10,80 USD lors de sa dernière publication trimestrielle fin avril.

"La force opérationnelle globale de l'année, avec nos cinq segments opérationnels affichant des augmentations de bénéfices à deux chiffres, reflète l'exécution rigoureuse de notre stratégie et de nos investissements pour la croissance", commente son CEO, Jason Hollar.

Abordant son exercice 2026-2027 avec confiance, Cardinal Health déclare anticiper un BPA ajusté en croissance de 13% à 15%, à entre 12,40 et 12,60 USD, soit une croissance supérieure à sa projection à long terme.

Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,5158 USD par action, qui sera payable le 15 octobre prochain aux actionnaires enregistrés au 1er octobre 2026.