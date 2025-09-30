Cardinal étend son réseau de distribution de médicaments grâce à une nouvelle installation à Indianapolis

Cardinal Health CAH.N a déclaré mardi qu'il allait ouvrir un nouveau site à Indianapolis, dans l'Indiana, qui devrait créer plus de 100 nouveaux emplois et étendre le réseau de distribution de médicaments de l'entreprise.