Cardinal étend son réseau de distribution de médicaments aux États-Unis avec un nouveau site à Indianapolis
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'installation et le contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Cardinal Health CAH.N a déclaré mardi qu'il allait ouvrir un nouveau site à Indianapolis pour renforcer son réseau de distribution de médicaments.

Le distributeur de médicaments a déclaré que la nouvelle installation devrait créer plus de 100 nouveaux emplois et utiliserait des services d'automatisation tels qu'un système de stockage et de récupération robotisé pour soutenir les livraisons de médicaments spécialisés à travers les États-Unis.

La société a indiqué que le site d'Indianapolis devrait être pleinement opérationnel d'ici l'automne 2027 et qu'il s'agirait de son deuxième centre après l'annonce de la construction d'un site à Columbus, dans l'Ohio, l'année dernière.

