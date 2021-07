Carbios renforce son Conseil d'administration et son Comité Exécutif

Clermont-Ferrand, le lundi 5 juillet 2021 (18h00 CEST) - Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui la nomination de Mieke Jacobs, de Vincent Kamel, de BOLD, Business Opportunities for L'Oréal Development et de Michelin Ventures à son Conseil d'administration, ainsi que la nomination de Lise Lucchesi et Vanina Varlamoff à son Comité Exécutif.



Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, « Je suis très heureux de la nomination de Lise Lucchesi et Vanina Varlamoff au Comité Exécutif de Carbios à cette étape passionnante de notre développement industriel. Nous entrons dans une phase stratégique pour la Société et leur expérience font d'elles des atouts précieux pour notre équipe de Direction. Les nominations de Mieke Jacobs, Vincent Kamel, BOLD et Michelin Ventures au Conseil d'administration, représentent également une force majeure pour répondre aux enjeux d'industrialisation de Carbios. Je tiens à remercier chaleureusement les administrateurs sortants, Pascal Juery et Godefroy Motte, pour leur rôle structurant et leur accompagnement dans la phase de développement de Carbios. »