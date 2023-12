Carbios reconnue par le Président de la République lors de la cérémonie des deux ans de France 2030

Clermont-Ferrand (France), le 11 décembre 2023 (18h CET). Carbios, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a été l'un des huit bénéficiaires sélectionnés pour présenter l’avancée de son projet industriel en présence du Président de la République à l’occasion des deux ans du lancement du plan d’investissement France 2030. Dans ce cadre, Carbios est soutenu à hauteur de 42,5M€ d’aides publiques (30M€ par l’Etat dans le cadre de France 2030 et 12,5M€ par la Région Grand-Est) pour la construction de la première usine au monde de dépolymérisation enzymatique du PET. Carbios est un exemple emblématique de l’action France 2030 pour soutenir des projets innovants qui contribuent à la réindustrialisation grâce à l’innovation au sein de filières stratégiques, telle que le recyclage. Cette usine, située à Longlaville dans la Région Grand-Est, sera le premier site industriel de Carbios. Sa construction vient de démarrer.