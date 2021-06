Carbios reconnue comme « Technology Pioneer » par le World Economic Forum

Carbios a été sélectionnée parmi des centaines de candidats comme l'un des Techpioneers par le World Economic Forum.Les Techpioneers sélectionnés par le World Economic Forum sont des entreprises en pleine croissance, présentes dans le monde entier. Elles développent des innovations et utilisent des nouvelles technologies ayant un impact significatif notamment sur les entreprises, la société et l'environnement. Grâce à sa technologie de recyclage enzymatique, Carbios apporte une solution industrielle et durable au recyclage des plastiques et textiles en PET (le polymère le plus utilisé dans les bouteilles, les barquettes et les textiles en polyester). « Nous sommes très fiers d'être reconnu comme Techpioneers par le World Economic Forum », a déclaré Martin Stephan, Directeur Général Délégué de Carbios. « C'est une confirmation que notre technologie à la capacité d'engager une transition durable vers un véritable modèle d'économie circulaire des plastiques et des textiles. Notre engagement à concevoir des innovations à impact positif, alimente notre compétitivité à long terme afin de répondre aux immenses besoins des marchés concernés.