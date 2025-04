CARBIOS présente ses résultats annuels 2024

• Cash de 109 millions d’euros au 31 décembre 2024

• Usine de biorecyclage de PET à Longlaville : calendrier ajusté et volonté confirmée pour une reprise des travaux de construction après obtention des financements complémentaires nécessaires

• Avancées notables en vue de la signature de contrats commerciaux au premier semestre 2025

• Déploiement en 2025 d’un plan de réorganisation et de réduction des dépenses : cash-burn réduit de 40 % et capacités stratégiques maintenues



Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « Fort d’un plan de dépenses recentré et rigoureusement maîtrisé, nous bénéficions d’un horizon de trésorerie clair et étendu bien au-delà des douze prochains mois. Cela nous permet de déployer tous les moyens nécessaires à l’exécution de nos priorités stratégiques : sécuriser le financement nécessaire au redémarrage des travaux de construction de l’usine à Longlaville et accélérer la commercialisation de nos technologies. Avec des avancées majeures à venir, nous abordons ces étapes avec confiance et détermination. »