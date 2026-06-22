CARBIOS présente les résultats de son Assemblée Générale du 18 juin 2026

Clermont-Ferrand (France), le 22 juin 2026 (7h45 CEST). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce les résultats de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 18 juin 2026.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance totalisaient 27,72% des actions composant le capital social de la Société et ayant droit de vote, et 27.73% des droits de vote.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée ont été adoptées avec plus de 87 % de votes favorables.

Cette assemblée a été l’occasion de présenter les avancées récentes ainsi que les priorités du Groupe pour 2026. Dans ce cadre, a été annoncée la création de la société commune entre Carbios et Wankai dénommée Kaibio Biotechnology Co. Ltd (“ Kaibio”) chargée de la construction et de l’exploitation de la première usine de biorecyclage du PET en Chine, opérée sous contrat de licence. A ce titre, Carbios a rappelé que Kaibio disposera uniquement d’un droit à utiliser la technologie de Carbios qui reste propriétaire de ses brevets.

Isabelle Parize, Présidente du Conseil d’administration de Carbios : « Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires pour leur participation et leur soutien. Cette Assemblée Générale a été l’occasion de rappeler la maturité de notre technologie dans le domaine du recyclage enzymatique des plastiques et textiles. Cette avance technologique nous permet de déployer notre modèle de licence en premier lieu avec Wankai en Chine et prochainement sur d’autres zones géographiques pour créer durablement de la valeur économique pour Carbios et ses actionnaires »

L’ensemble de la documentation d'Assemblée Générale est disponible sur le site internet de Carbios ( www.carbios.com ) et le détail des résultats des votes des actionnaires à l’occasion de cette Assemblée sera publié prochainement.

À compter du 19 juin 2026, le Conseil d'administration est composé de huit administrateurs dont quatre indépendants* : Mme. Isabelle Parize, BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), Michelin Ventures, M. Vincent Kamel, Mme. Jennifer Saenz*, Mme. Karine Auclair*, M. Mateus Schreiner Garcez Lopes*, Mme. Julie Sonies*, ainsi que d'un censeur, Copernicus Wealth Management.

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À propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont pris part à un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.Carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles. LinkedIn : Carbios / Instagram : Carbios

Informations sur les actions de Carbios :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

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