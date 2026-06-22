CARBIOS présente les résultats de son Assemblée Générale du 18 juin 2026

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance totalisaient 27,72% des actions composant le capital social de la Société et ayant droit de vote, et 27.73% des droits de vote.



L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée ont été adoptées avec plus de 87 % de votes favorables.



Cette assemblée a été l’occasion de présenter les avancées récentes ainsi que les priorités du Groupe pour 2026. Dans ce cadre, a été annoncée la création de la société commune entre Carbios et Wankai dénommée Kaibio Biotechnology Co. Ltd (“Kaibio”) chargée de la construction et de l’exploitation de la première usine de biorecyclage du PET en Chine, opérée sous contrat de licence. A ce titre, Carbios a rappelé que Kaibio disposera uniquement d’un droit à utiliser la technologie de Carbios qui reste propriétaire de ses brevets.



Isabelle Parize, Présidente du Conseil d’administration de Carbios : « Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires pour leur participation et leur soutien. Cette Assemblée Générale a été l’occasion de rappeler la maturité de notre technologie dans le domaine du recyclage enzymatique des plastiques et textiles. Cette avance technologique nous permet de déployer notre modèle de licence en premier lieu avec Wankai en Chine et prochainement sur d’autres zones géographiques pour créer durablement de la valeur économique pour Carbios et ses actionnaires »