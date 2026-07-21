 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carbios franchit le cap des 100 batchs produits au sein de son démonstrateur industriel et étend son offre de licences au marché textile
information fournie par Boursorama CP 21/07/2026 à 07:45

Clermont-Ferrand (France), le 21 juillet 2026 (07h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), annonce étendre son offre de licences au marché textile après avoir réalisé avec succès des tests de production au sein de son démonstrateur de Clermont-Ferrand.

Depuis 2025, la Société poursuit l’extension de son procédé de biorecyclage enzymatique au traitement des déchets textiles riches en fibres de polyester PET, une matière dont la consommation mondiale dans les applications textiles est estimée à environ 67 millions de tonnes par an , soit près du double du marché packaging PET. Les résultats obtenus à partir de déchets textiles complexes post-consommation, dans des conditions représentatives d’une exploitation industrielle, permettent de franchir une étape importante vers la commercialisation de licences dédiées au marché mondial des textiles contenant des fibres de polyester PET.

Les performances obtenues confirment la robustesse du procédé de catalyse enzymatique développé par Carbios : plus de 95 % de conversion en 24 heures sur des flux de déchets textiles complexes, avec des rendements permettant la production de monomères de qualité vierge équivalente à ceux issus de déchets packaging. La réplicabilité des résultats obtenus démontre la maturité technologique, ainsi que la versatilité de la solution mise au point par Carbios.

Valeurs associées

CARBIOS
5,9500 EUR Euronext Paris +7,99%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Fed aux ordres de Trump ?
    La Fed aux ordres de Trump ?
    information fournie par Ecorama 21.07.2026 09:20 

    L'arrivée de Kevin Warsh marque-t-elle un tournant pour la banque centrale américaine ? Entre indépendance de la Fed, politique de taux et nouvelles méthodes de pilotage, quels changements faut-il attendre ? L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    SpaceX publiera ses résultats le 4 août, une première depuis son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.07.2026 09:11 

    SpaceX publiera ses résultats trimestriels le 4 août après Bourse, une première depuis son introduction à Wall Street, selon un avis publié lundi sur son site officiel, un événement très attendu alors que le cours du titre s'est récemment replié. Le groupe aérospatial, ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent sans grand élan
    information fournie par AFP 21.07.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert sans fort élan mardi, prises entre le rebond des valeurs tech constaté sur les places asiatiques et le risque géopolitique toujours élevé au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,14%, Francfort ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Tourisme en France : "Les clignotants sont au vert" cet été, le gouvernement vise "100 milliards de recettes en 2030"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.07.2026 09:09 

    La France avait accueilli 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, permettant d'engranger des recettes record de 77,5 milliards d'euros. Malgré les tensions géopolitiques, la France continue d'attirer nombre de touristes et l'été 2026 s'annonce fructueux. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,07 +0,29%
2CRSI
26,72 +1,91%
CAC 40
8 353,44 +0,16%
VALERIO THERAPEUTICS
0,919 +10,72%
TOTALENERGIES
72,32 +1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank