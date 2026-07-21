Carbios franchit le cap des 100 batchs produits au sein de son démonstrateur industriel et étend son offre de licences au marché textile

Clermont-Ferrand (France), le 21 juillet 2026 (07h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), annonce étendre son offre de licences au marché textile après avoir réalisé avec succès des tests de production au sein de son démonstrateur de Clermont-Ferrand.



Depuis 2025, la Société poursuit l’extension de son procédé de biorecyclage enzymatique au traitement des déchets textiles riches en fibres de polyester PET, une matière dont la consommation mondiale dans les applications textiles est estimée à environ 67 millions de tonnes par an , soit près du double du marché packaging PET. Les résultats obtenus à partir de déchets textiles complexes post-consommation, dans des conditions représentatives d’une exploitation industrielle, permettent de franchir une étape importante vers la commercialisation de licences dédiées au marché mondial des textiles contenant des fibres de polyester PET.



Les performances obtenues confirment la robustesse du procédé de catalyse enzymatique développé par Carbios : plus de 95 % de conversion en 24 heures sur des flux de déchets textiles complexes, avec des rendements permettant la production de monomères de qualité vierge équivalente à ceux issus de déchets packaging. La réplicabilité des résultats obtenus démontre la maturité technologique, ainsi que la versatilité de la solution mise au point par Carbios.