Carbios franchit le cap des 100 batchs produits au sein de son démonstrateur industriel et étend son offre de licences au marché textile

Validation du procédé de biorecyclage « fibre-à-fibre », dans des conditions représentatives d’une exploitation industrielle

100 ème batch 1 produit avec succès au sein du démonstrateur de Clermont-Ferrand

Plus de 95 % de conversion en 24 heures démontrés sur des flux textiles complexes post-consommation

Performances robustes et réplicables permettant d’étendre l’offre de licences au marché mondial du textile, en complément du packaging

Clermont-Ferrand (France), le 21 juillet 2026 (07h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), annonce étendre son offre de licences au marché textile après avoir réalisé avec succès des tests de production au sein de son démonstrateur de Clermont-Ferrand.

Depuis 2025, la Société poursuit l’extension de son procédé de biorecyclage enzymatique au traitement des déchets textiles riches en fibres de polyester PET, une matière dont la consommation mondiale dans les applications textiles est estimée à environ 67 millions de tonnes par an 2 , soit près du double du marché packaging PET. Les résultats obtenus à partir de déchets textiles complexes post-consommation, dans des conditions représentatives d’une exploitation industrielle, permettent de franchir une étape importante vers la commercialisation de licences dédiées au marché mondial des textiles contenant des fibres de polyester PET.

Les performances obtenues confirment la robustesse du procédé de catalyse enzymatique développé par Carbios : plus de 95 % de conversion en 24 heures sur des flux de déchets textiles complexes, avec des rendements permettant la production de monomères de qualité vierge équivalente à ceux issus de déchets packaging. La réplicabilité des résultats obtenus démontre la maturité technologique, ainsi que la versatilité de la solution mise au point par Carbios.

Les progrès remarquables réalisés par les équipes Carbios, grâce à la réalisation de ces 100 batchs, permettent désormais le traitement, en conditions industrielles, de tout type de déchet PET, qu’ils proviennent d’emballages ou de textiles, et qu’ils soient simples ou complexes.

En étendant son offre de licences au marché textile, Carbios élargit significativement le champ d’application commercial de sa technologie de biorecyclage en diversifiant ses clients à l’échelle mondiale. Cette extension ouvre de nouvelles perspectives de croissance commerciale sur un marché représentant environ deux tiers de la consommation mondiale de PET, et dont la fin de vie constitue un enjeu majeur pour la planète.

Benoît GRENOT, Directeur Général de Carbios : « Le franchissement du cap des 100 batch s confirme la robustesse et la maturité industrielle de notre technologie. Après avoir démontré notre capacité à traiter des déchets d'emballages PET et à déployer cette technologie sous licence, nous validons aujourd'hui son application au traitement des déchets textiles complexes. Cette réussite nous permet d'élargir notre offre de licences au marché mondial du textile et de répondre à la forte demande de solutions de recyclage circulaires et industrialisables. »

À propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont pris part à un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.Carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles. LinkedIn : Carbios / Instagram : Carbios

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Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

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1 : 100 batchs produits à partir de déchets packaging et textiles depuis la mise en service du démonstrateur

2 : Sources Wood Mackenzie & McKinsey en 2025 (Textiles en PET : vêtements, fibres techniques, tapis, moquettes, couettes...)

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