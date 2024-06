CARBIOS et Zhink Group entament des discussions officielles en vue d'un partenariat à long terme visant à installer des capacités industrielles de biorecyclage du PET en Chine, dans la perspective d'un premier accord de licence portant sur 50 000 tonnes par an

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Zhink Group, l'une des 500 plus grandes entreprises privées chinoises, spécialisée dans deux industries mondiales, le PET et les textiles, annoncent aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention commune pour la construction d'une usine de biorecyclage en Chine utilisant la technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS pour servir le marché mondial. Cet accord officialise la collaboration vers un partenariat à long terme en vue d'un premier contrat de licence pour la construction d'une usine d'une capacité minimale annuelle de traitement de 50k tonnes de déchets PET préparés et qui contribuerait à l'accélération d'une économie circulaire pour le plastique et le textile. La Chine, premier producteur mondial de PET, est un marché clé pour CARBIOS, et cet accord permettrait d'établir une présence sur ce marché majeur.