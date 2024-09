CARBIOS et Selenis annoncent un partenariat stratégique pour la production de PETG issu de la technologie de biorecyclage de CARBIOS pour les marchés de la cosmétique et de la santé

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et SELENIS, l'un des principaux fournisseurs de solutions polyester spécialisé de haute qualité, ont signé une lettre d'intention pour coopérer dans la production de PETG . En s'appuyant sur la technologie unique de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS et sur l'expertise de Selenis en matière de polymérisation, les deux sociétés ont pour objectif de développer un matériau PETG durable et de qualité supérieure à partir de déchets PET pour les secteurs de l'emballage cosmétique et de la santé en Europe et aux Etats-Unis. Ce partenariat fait suite à une collaboration de deux ans entre les deux sociétés et représente une avancée significative dans l'industrie du recyclage des plastiques.

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS: « CARBIOS et Selenis ont une collaboration de longue date, et nous sommes heureux de nous appuyer sur cette relation pour produire du PETG issu de la technologie unique de biorecyclage de CARBIOS. Ce matériau haut de gamme et très spécialisé répond à des exigences de qualité élevées tout en contribuant à la transition vers des matériaux d'emballage plus durables. Ce partenariat ouvrira de nouveaux marchés à CARBIOS, notamment dans le secteur de la santé, alors que nous poursuivons notre déploiement commercial à l’international. »