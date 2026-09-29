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Carbios et le Consortium «fiber-to-fiber» valident la production industrielle de t-shirts en polyester recyclé fabriqués à partir de déchets plastiques et textiles complexes.
information fournie par Boursorama CP 29/09/2026 à 07:45

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• Production de t-shirts en polyester recyclé de haute performance grâce à la technologie de Carbios
• Une validation complète sur l’ensemble de la chaîne de valeur textile, du recyclage préindustriel à la transformation industrielle
• Des performances identiques entre le polyester recyclé EnzyTex1 et le polyester vierge
• Trois années de collaboration démontrant la performance du recyclage enzymatique « fiber-to-fiber » à grande échelle

Benoît Grenot, Directeur Général de CARBIOS : « Cette réalisation démontre que le recyclage enzymatique répond aux exigences les plus élevées de l’industrie textile. En transformant des déchets complexes en briques moléculaires de haute pureté pour la production de polyester recyclé, nous prouvons que la circularité est déjà une réalité opérationnelle concrètement déployable à l’échelle industrielle. »

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