Carbios et Indorama Ventures lancent en France le projet de construction de la première usine au monde de biorecyclage de PET

Carbios et Indorama Ventures annoncent leur collaboration pour la construction d’une usine de référence exploitant la technologie de biorecyclage du PET de Carbios sur le site de production d'Indorama Ventures en France (Longlaville, Meurthe-et-Moselle).



Bruno Le Maire, Ministre Français de l'Économie, des Finances et de la Relance : « Nous sommes très heureux que Carbios et Indorama Ventures aient choisi la France afin de construire leur première usine pour fabriquer du PET 100 % biorecyclé. À partir d’une technologie novatrice, Carbios a développé un procédé révolutionnaire qui permet de transformer les déchets plastiques en nouveaux produits de qualité. Cette technologie de rupture reflète l'ambition du Gouvernement au sein du plan d’investissement France 2030 : se préparer aux défis de la prochaine décennie. Combiner biotechnologie et ambition industrielle renouvelée sera essentielle pour parvenir à une économie plus circulaire. »



« Avec cette première usine de taille moyenne, nous souhaitons devenir la référence mondiale de l'économie circulaire des plastiques et textiles. En nous engageant dans un tel partenariat avec Indorama Ventures, nous confirmons notre volonté de poursuivre notre développement industriel en France. Cette usine ouvrira la voie au déploiement commercial et industriel international de notre procédé." Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios