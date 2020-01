Carbios annonce une alliance stratégique avec l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

Carbios et TBI (Toulouse Biotechnology Institute) se dotent d'un centre de recherche d'ingénierie enzymatique de dimension internationale sur le recyclage et la biosynthèse des plastiques.



Carbios annonce une alliance stratégique avec l'INSA Toulouse à travers son laboratoire internationalement reconnu TBI (Toulouse Biotechnology Institute), unité mixte de recherche (INSA Toulouse, INRA, CNRS). Carbios se dote avec TBI d'un centre de recherche d'ingénierie enzymatique de notoriété internationale sur le recyclage et la biosynthèse des plastiques et donne ainsi une nouvelle dimension à ses activités de recherche en renforçant l'internalisation de ses travaux. Ce laboratoire, inédit dans le monde de l'ingénierie enzymatique, est dédié aux applications plastiques et sera inauguré le 28 janvier 2020 dans les locaux de l'INSA Toulouse.

Baptisé « PoPLaB » (Polymères Plastiques et Biotechnologies), ce laboratoire vient couronner 7 ans de collaboration scientifique qui ont abouti en 2016 à la création de Carbiolice, filiale de Carbios dédiée à la biodégradation du PLA et à la production par Carbios, en 2019, des premières bouteilles en PET 100% issues du biorecyclage de plastiques usagés.



Carbios annonce également qu'elle devient mécène de la Fondation de l'INSA Toulouse, une initiative qui vient renforcer les liens entre les deux entités.