CARBIOS annonce le vif succès de son premier plan d'actionnariat salarié

• Taux de participation record avec 88,49% des collaborateurs éligibles qui ont souscrits à l’opération

• Un plan comprenant un abondement unilatéral correspondant à environ 48 actions par collaborateur éligible et la possibilité d’acquérir des actions avec une décote de 30%



Clermont-Ferrand, France, le 3 avril 2024 (18:30 CET). CARBIOS (la « Société », Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce le vif succès de son premier plan d’actionnariat salarié au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs du Groupe adhérents au plan d’épargne salariale en France.



Ce plan d’actionnariat salarié, lancé le 12 février 2024 a été souscrit par 123 salariés, soit 88,49% de l'effectif salarié concerné et a ainsi permis d’associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe.



Sophie Balmary, Directrice des Ressources Humaines et Juridique de CARBIOS : « La promotion de l’actionnariat salarié s’inscrit pleinement dans notre objectif d’associer l’ensemble de nos collaborateurs au développement et à la performance du Groupe CARBIOS. Le très large succès de ce premier plan d’actionnariat salarié témoigne de la confiance et de l’engagement de nos collaborateurs à créer durablement de la valeur et à œuvrer collectivement pour construire un avenir durable. »