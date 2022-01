Carbios accélère son développement industriel

Carbios accélère le développement de son procédé de recyclage enzymatique révolutionnaire (C-ZYME™) avec l’implantation de son unité de référence sur le territoire européen.



Après avoir examiné les premières propositions d’implantation, Carbios a présélectionné deux producteurs de PET d’envergure mondiale pour accueillir cette future unité de référence. Les sites industriels envisagés se trouvent sur le territoire européen, dont l’un en France.



« Pour consolider notre stratégie et être au rendez-vous en 2025, date à laquelle de grands acteurs industriels visent un packaging 100 % recyclable et recyclé, nous amorçons la dernière étape de notre développement industriel. Les discussions engagées avec les différents partenaires potentiels et les pouvoirs publics vont se poursuivre et nous serons en mesure de communiquer l’implantation de notre future unité de référence dans les prochaines semaines. » commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.



Le scale-up industriel de la technologie de Carbios est aujourd’hui conforté par les excellents résultats obtenus sur son démonstrateur industriel inauguré à Clermont-Ferrand en septembre 2021. . « Ces résultats prometteurs permettent de projeter la mise en application à grande échelle du procédé de recyclage enzymatique développé par Carbios. » ajoute le Prof. Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios.