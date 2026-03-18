Carac entre au capital de Raise

(AOF) - Le groupe Raise, société de gestion indépendante pionnière de la finance engagée, annonce l’ouverture de son capital au groupe Carac, acteur mutualiste de l’épargne de long terme et du conseil patrimonial. Cette opération porte sur une prise de participation minoritaire de la Carac à hauteur de 30% aux côtés des cofondateurs et de l’équipe de management de Raise qui demeurent majoritaires à 70%. Ce partenariat marque une étape stratégique pour les deux entités, réunies par une vision commune de l’investissement : durable, responsable et créateur de valeur sur le long terme.

La transaction, soumise aux conditions suspensives usuelles, devrait être finalisée dans les prochaines semaines. La banque d'affaires Barber Hauler ainsi que les cabinets d'avocats Jones Day et Bichot & Associés sont intervenus en qualité de conseils dans le cadre de cette opération.

L'arrivée de la Carac comme actionnaire minoritaire s'inscrit dans la continuité de la transmission de la gouvernance du groupe Raise, opérée en 2025. Elle permet le renforcement de l'actionnariat managérial.

Ce partenariat de long terme offrira à Raise de nouveaux moyens pour accélérer son développement, y compris à l'international, et consolider sa position d'acteur de référence de la finance engagée, tout en préservant son indépendance.

Pour la Carac, cette entrée au capital vise à sceller une alliance durable avec un acteur reconnu du private equity. Elle permet au groupe de renforcer son engagement pour une finance plus durable et sociale, en parfaite cohérence avec son statut de Mutuelle à mission.

Acteur pionnier de la finance engagée et entreprise à mission, le groupe Raise est reconnu pour son modèle innovant et engagé, articulé autour de cinq stratégies d'investissement : Mid-cap LBO, small & mid-cap impact, venture capital, fonds de partage et immobilier. Il totalise aujourd'hui 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Acteur mutualiste indépendant, le groupe Carac se positionne sur le marché de l'épargne et de la retraite avec 21 milliards d'actifs sous gestion. Dans un marché en profonde mutation, le groupe promeut une épargne de long terme, vecteur de souveraineté économique et de solidarité intergénérationnelle.