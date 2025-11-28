Capza renforce ses équipes en Allemagne

(AOF) - Capza, acteur de l’investissement privé dans les PME et ETI européennes, poursuit sa croissance en Allemagne et annonce la promotion de David Schulte au poste de head of private debt DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), ainsi que le recrutement de deux directeurs : Alexander Ball, en charge de la stratégie senior loans DACH, et Christopher Koch, responsable de la stratégie flex equity DACH. Tous deux rejoignent le bureau de Capza à Munich où d’autres recrutements sont en cours.

David Schulte sera responsable des investissements en dette privée de Capza dans la région DACH. A ce titre, il supervise le suivi du portefeuille existant et l'identification de nouvelles opérations d'investissement, en étroite coordination avec les équipes européennes.

Fort de 15 ans d'expérience en structuration et financement de dette dans la région DACH, il a rejoint Capza en 2022 après avoir occupé le poste de senior vice-président au sein de la plateforme mondiale de leveraged finance d'ING à Francfort, où il a structuré et souscrit des opérations de LBO, de refinancement et de recapitalisation pour des sponsors financiers sur les marchés large et mid-cap allemands. Il a débuté sa carrière en 2010 à Londres au sein de la division banque d'investissement de Macquarie.

Dans ses nouvelles fonctions, Alexander Ball aura pour mission de développer la stratégie de dette senior dans la région DACH. Avec 15 ans d'expérience en financements d'acquisition et en leveraged finance, Alexander dispose d'un solide track record de transactions menées sur les régions DACH et Benelux.

En 2017, il a travaillé pour Allianz Global Investors dans la dette privée, en particulier sur le marché allemand, au sein de l'équipe European Private Credit. Plus récemment, en tant que director, il était responsable du financement direct senior mid-market sur les régions DACH, Benelux et Nordiques.

Fort de plus de 15 ans d'expérience sur les marchés privés, Christopher Koch sera chargé de développer la plateforme flex equity en identifiant et structurant des opportunités d'investissement à forte valeur ajoutée dans la région DACH. Depuis 2020, il travaillait à la direction de Nox Capital Fund Management & Advisory en tant que managing firector, avec la responsabilité des investissements privés dans la région DACH.