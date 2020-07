Capza franchit le cap des 4 milliards d' euros d' encours

(NEWSManagers.com) -

Deux mois après avoir réalisé sa première opération de croissance externe en rachetant Time for Growth, Capza poursuit sa croissance. La société de gestion française pilotée par Christophe Karvelis et Laurent Bénard vient de franchir le cap des 4 milliards d' euros d' encours sous gestion, en décrochant le premier closing de son cinquième fonds de " flex equity" . Une étape permettant à Capza 5 Flex Equity d' engranger 450 millions d' euros, sur un objectif final de 500 à 550 millions d' euros. " Le fonds, dont la commercialisation a commencé en fin d' année dernière, a bénéficié du soutien d' Axa, ainsi que de la quasi-totalité de nos investisseurs historiques. Il a aussi permis de faire entrer de nouveaux investisseurs (Limited Partners, LP) français et européens" , se félicitent Benoit Choppin et Maxence Radix, responsables Flex Equity France Capza.

En mai, Axa a également officialisé avoir confié un mandat de 500 millions d'euros au gérant pour participer au financement des PME et ETI tricolores. " Une vingtaine d' entrepreneurs a aussi abondé près de 10% de ce véhicule de cinquième génération, qui pourrait atteindre le stade du closing final d' ici la fin de l' année" , explique le gérant. Ce dernier prendra ainsi le relais de Capza 4 Flex Equity, bouclé en 2017 à 350 millions d' euros et intégralement investi depuis cet été.

Développement européen

Avec ces fonds, Capza propose des solutions de financement flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine. Le tout à destination d' entreprises générant un Ebitda de moins de 10 millions d' euros. Ce cinquième millésime ne dérogera pas à la règle, mais sera en mesure d' intervenir avec des tickets légèrement supérieurs, compris entre 10 et 50 millions (sans inclure la capacité de co-investissement des LP).

Mais la montée en taille du fonds répond avant tout au développement européen du gérant. Capza entend en effet pousser les feux en Espagne et en Italie, où trois opérations ont déjà été réalisées avec le fonds 4, mais aussi en Allemagne. Dans ces trois pays, le gestionnaire s' appuie sur une implantation et des équipes locales. Une diversification géographique devant notamment permettre un degré supplémentaire d' optimisation des risques de portefeuille. Historiquement centré sur les secteurs de la tech, de la santé et des services, le gérant précise ne pas avoir trop souffert de la crise du coronavirus. A date, aucune des sociétés du fonds 4 n' a eu besoin d' injection de liquidités.