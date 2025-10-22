Capza cède sa participation minoritaire dans Magellan Partners

(AOF) - Capza, acteur de l'investissement privé dans les PME et ETI européennes, annonce sa sortie de Magellan Partners, après avoir accompagné la stratégie de développement du groupe depuis 2021. Magellan Partners accueille désormais ICG comme nouveau partenaire pour soutenir sa prochaine phase de croissance. Les co-fondateurs et les équipes de management de Magellan Partners conservent la majorité du capital.

En tant que nouveau partenaire stratégique du groupe, ICG financera la transaction en cours avec Worldline pour l'acquisition de ses activités MeTS (Mobility & e-Transactional Services) et une partie de ses activités Financial Services (Digital Banking).

L'opération demeure soumise à des conditions suspensives ainsi qu'à l'approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait se conclure au premier semestre 2026.

Suite à l'acquisition de MeTS, Magellan Partners doublerait de taille avec plus de 6 700 collaborateurs, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et une présence dans 8 pays européens ainsi qu'à l'international.

MeTS est un acteur français et européen souverain, spécialiste de la conception, du développement, du déploiement et de la gestion opérationnelle 24h/24 et 7j/7 d'applications digitales à fort impact, au cœur des activités critiques des entreprises et des institutions publiques et dans des écosystèmes très sécurisés. Ces applications sont utilisées par des millions de citoyens et de consommateurs.

L'équipe d'ICG soutiendra le plan stratégique à horizon 2030 de Magellan Partners autour de la transformation augmentée qui vise à accompagner les organisations dans cette nouvelle ère de rupture où s'entrecroisent des révolutions fortes : l'IA générative, la verticalisation digitale des industries, l'émergence des plateformes intelligentes, et l'intégration croissante des enjeux de durabilité dans les modèles économiques.