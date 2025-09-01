CapVest accepte de prendre une participation majoritaire dans Stada, mettant fin aux projets d'introduction en bourse

(Ajout de détails sur la valeur, les banques d'investissement impliquées et le contexte dans les paragraphes 4 à 10)

La société de rachat CapVest Partners va acquérir une participation majoritaire dans Stada Arzneimittel, a déclaré lundi le fabricant allemand de médicaments génériques, dans ce qui devrait devenir l'une des plus grandes opérations de rachat en Europe cette année.

La société, qui a été rachetée par Bain et Cinven en 2017 et retirée de la cote par la suite, a déclaré dans un communiqué que la clôture de l'opération avec CapVest était attendue début 2026, mais elle n'a pas divulgué de prix ni la taille de la participation.

"CapVest apporte une expertise sectorielle approfondie et une solide expérience de plus de 20 ans dans l'investissement dans l'industrie de la santé, ce qui rend la société idéalement positionnée pour soutenir Stada dans sa prochaine phase de croissance", a déclaré la société.

Le fabricant de médicaments génériques sur ordonnance et de produits de santé grand public a précédemment déclaré qu'il était également prêt à entrer à nouveau en bourse , tandis qu'une vente restait envisagée.

Bain Capital et Cinven conserveront chacun une participation minoritaire. Des sources proches des sociétés d'investissement avaient précédemment déclaré à Reuters qu'elles visaient une valorisation d'environ 10 milliards d'euros (12 milliards de dollars) dans le cadre d'une introduction en bourse.

Bloomberg a rapporté dimanche que CapVest était proche d'un accord pour acquérir Stada pour environ 10 milliards d'euros.

Les conseillers financiers ont déclaré à Reuters en juillet qu'ils considéraient Stada comme un candidat à une introduction en bourse au cours du second semestre, aux côtés du fabricant de prothèses Ottobock, de l'unité de recherche et de technologie ISS Stoxx de Deutsche Boerse DB1Gn.DE et de l'entreprise d'annonces classées Swiss Marketplace Group.

La semaine dernière, Stada a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) et les éléments non récurrents avaient augmenté de 5 %, corrigé des effets de change, pour atteindre 481 millions d'euros (563 millions de dollars).

Bain, Cinven et Stada ont déclaré dans un communiqué commun que Jefferies et Rothschild ont fourni des conseils financiers pour l'opération, tandis que Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs et Deutsche Bank ont fourni des conseils à la fois sur l'introduction en bourse potentielle et sur l'offre publique d'achat.

Stada a déclaré que les conseillers financiers de CapVest étaient Canson Capital Partners et Centerview Partners.

(1 dollar = 0,8542 euro)