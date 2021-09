Capucine, 20 ans, veut investir en Bourse à l'international

Investissez en Bourse selon votre profil : le cas de Capucine, 20 ans. (© Lara 604 Flickr)

Il existe autant de manière de placer son épargne en Bourse que d'investisseurs. Pour aiguiller vos choix, Le Revenu a imaginé sept profils d'épargnants fictifs dans lesquels le plus plus grand nombre devrait se retrouver. Dans cet article, découvrez la problématique de Capucine ainsi que notre sélection d'actions et de tracker pour son compte-titres.

À 20 ans, Capucine débute tout juste dans la vie active. Elle touche le Smic. Habitant encore chez ses parents, elle est «logée-nourrie-blanchie». Ses charges sont donc faibles et elle réussit à épargner 500 euros chaque mois.

La jeune femme ne prévoit pas d'acheter son propre logement avant plusieurs années. Elle ne compte pas rester dans sa ville natale mais ignore encore où la vie la conduira. Son horizon d'investissement est supérieur à cinq ans.

Dans ces conditions, elle réfléchit à placer une partie de ses économies en Bourse, et elle a raison ! Capucine est prête à y consacrer 30 à 40% de ses économies, soit 150 à 200 euros par mois. Totalement bilingue en anglais, elle s'intéresse particulièrement aux actions américaines et britanniques. D'un tempérament fonceur, Capucine souhaite aussi acquérir quelques titres aux profils spéculatifs.

Actions étrangères

Compte tenu de sa situation et de ses aspirations, nous lui conseillons d'ouvrir un compte-titres, de préférence auprès d'une banque en ligne pour limiter les frais. Non imposable, elle paiera seulement les prélèvements sociaux de 17,2% sur ses éventuels plus-values et dividendes.

Surtout, le compte-titres autorise l'achat d'actions en dehors de l'Union européenne. Notre sélection contient ainsi trois valeurs américaines, une britannique et une suisse.

Nous avons aussi inclus une