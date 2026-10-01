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Capstone Energy en hausse grâce à une commande de turbines destinées à une installation de compression de gaz naturel en Argentine
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 15:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société énergétique américaine Capstone Energy+ CEPL.O progressent de 2,4% à 4,59 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a reçu une commande de 2,6 mégawatts et a livré deux turbines à gaz C1000S ainsi qu'une turbine C600S destinées à alimenter en électricité une station de compression de gaz naturel isolée en Argentine

** CEPL précise que ces systèmes devraient fournir l’alimentation principale d’une nouvelle installation de compression de gaz naturel dans la province de Río Negro, destinée à approvisionner en gaz naturel une installation d’exportation de GNL

** La mise en service de ces systèmes est prévue en août 2027

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 11,11% depuis le début de l'année

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