Capstone Copper interrompt la production de sa mine chilienne en raison d'une grève, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La production d'une mine de Capstone Copper CS.TO dans le nord du Chili s'est arrêtée en raison d'une grève de près de trois semaines, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un représentant de l'entreprise.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer