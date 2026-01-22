Capstone Copper interrompt la production de sa mine chilienne en raison d'une grève, selon Bloomberg News

La production d'une mine de Capstone Copper CS.TO dans le nord du Chili s'est arrêtée en raison d'une grève de près de trois semaines, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un représentant de l'entreprise.