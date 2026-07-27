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Capricor s'effondre après que la FDA a fait part de ses inquiétudes concernant son traitement contre la myopathie de Duchenne
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 14:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Le cours de l'action de la société de développement de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O

RIC a chuté de 69,2 % pour s'établir à 6,06 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Les experts de la FDA américaine ont exprimé leurs inquiétudes quant à savoir si la thérapie cellulaire de la société, le deramiocel, disposait de preuves suffisantes de son efficacité pour traiter la cardiomyopathie associée à la dystrophie musculaire de Duchenne

** L'année dernière, la FDA avait refusé d'approuver ce médicament destiné au traitement des troubles musculaires , invoquant un manque de données sur son efficacité

** Capricor a déclaré en décembre que, lors d’un essai clinique de phase avancée, le deramiocel avait considérablement ralenti le déclin des fonctions musculaires et cardiaques chez les patients par rapport au placebo

** La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique qui affaiblit les muscles et affecte le cœur

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 31,7 % depuis le début de l'année

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CAPRICOR THERAP
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