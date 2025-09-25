 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capricor grimpe alors que la FDA ouvre la voie à une nouvelle soumission d'une demande de thérapie cellulaire
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du développeur de thérapie Capricor Therapeutics CAPR.O augmentent de 1,6 % à 6,29 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme qu'elle a terminé un essai clinique clé pour son traitement des troubles musculaires et prévoit de partager les résultats au quatrième trimestre

** La société déclare que la FDA américaine a accepté que les données de l'essai puissent être utilisées pour soutenir sa demande de commercialisation de la thérapie cellulaire, Deramiocel

** Deramiocel est développé pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique rare et progressive qui provoque une dégénérescence et une faiblesse musculaires

** En juillet, l'agence a refusé d'approuver Deramiocel et a demandé plus de données

** Capricor affirme avoir résolu tous les problèmes liés à la fabrication

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 55 % depuis le début de l'année

