Capri revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires alors que la guerre américano-iranienne pèse sur les ventes de Michael Kors

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* La congestion temporaire des ports asiatiques devrait faire baisser les ventes de Michael Kors de 50 millions de dollars au deuxième trimestre, selon Capri

* Le conflit au Moyen-Orient, associé à une baisse de la demande en Europe et sur les marchés émergents, entraînera une perte de 50 millions de dollars, précise la société

* Michael Kors enregistre une 15e baisse trimestrielle consécutive de son chiffre d'affaires malgré ses efforts de redressement

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2; ajout de détails tout au long de l'article) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

Capri Holdings CPRI.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant des retards d'approvisionnement au deuxième trimestre pour sa marque phare Michael Kors, ainsi qu'un ralentissement de la demande pour ses sacs à main et accessoires haut de gamme en raison du conflit au Moyen-Orient.

L'action de ce groupe de luxe accessible basé à New York a reculé d'environ 2 % en début de séance.

Capri a déclaré que la récente congestion dans les ports asiatiques, bien que temporaire, pèserait de 50 millions de dollars sur les ventes du deuxième trimestre de Michael Kors, sa plus grande marque en termes de chiffre d’affaires. Le groupe a estimé à 50 millions de dollars supplémentaires l’impact sur l’exercice fiscal dû à la baisse de la demande en Europe et sur les marchés émergents, en raison de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 3,4 milliards de dollars pour l’exercice 2027, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes d’environ 3,53 milliards de dollars.

Les entreprises américaines du secteur du luxe sont confrontées à une demande inégale, les consommateurs, lassés par l’inflation, réduisant leurs achats discrétionnaires, tandis que l’incertitude économique pèse sur les dépenses sur les principaux marchés internationaux.

La guerre au Moyen-Orient a frappé le tourisme en Europe, pesant sur les ventes de Capri dans la région, a indiqué la société.

Michael Kors a également essuyé des critiques concernant ses innovations en matière de design ces dernières années, contrairement à son concurrent dans le secteur des sacs à main, Coach , détenu par Tapestry TPR.N , qui s’est imposé comme une marque phare auprès de la génération Z.

Dans le but de relancer Michael Kors, Capri a réduit ses promotions et s’est concentrée sur la rénovation de ses magasins afin de stimuler les ventes directes aux consommateurs au prix plein, tout en investissant dans l’innovation produit.

« Nous sommes déçus par nos perspectives pour le deuxième trimestre », a déclaré le directeur général John Idol lors d’une conférence téléphonique post-résultats. Il a toutefois ajouté que la société s’attendait à ce que le chiffre d’affaires de Michael Kors renoue avec la croissance au second semestre de l’exercice 2027, grâce à de nouveaux produits, à des investissements marketing, à une réduction des promotions et à la rénovation des boutiques.

La marque propose une large gamme de produits, allant des petits accessoires tels que des porte-cartes et des breloques pour sacs, dont les prix commencent à 79,50 dollars, aux sacs à main coûtant environ 600 dollars, selon le site web de la marque.

Le chiffre d'affaires de Michael Kors a chuté à 590 millions de dollars au cours du trimestre clos le 27 juin, contre 635 millions de dollars un an plus tôt, marquant ainsi le 15e trimestre consécutif de baisse des ventes pour la marque.

L’année dernière, Capri a cédé Versace à Prada pour environ 1,3 milliard d’euros (1,5 milliard de dollars), après avoir échoué à tirer parti de l’intégration de la marque italienne dans son portefeuille et alors que le groupe de mode américain se concentre désormais sur la croissance de ses marques Michael Kors et Jimmy Choo.

« Capri doit ramener Michael Kors et Jimmy Choo à une croissance régulière de leurs ventes et à une meilleure rentabilité », a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar. « Cela prendra probablement deux à trois ans. »

Bien qu’elle ait revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, Capri a réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action d’environ 2,15 dollars, indiquant qu’elle réduirait ses charges d’exploitation pour compenser la baisse des ventes.

Capri a indiqué s'attendre à ce que Jimmy Choo poursuive sa croissance et renoue avec la rentabilité, le chiffre d'affaires de la marque ayant progressé de 10,5 % pour atteindre 179 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires de la société au premier trimestre a reculé de 3,5 % à 769 millions de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 752,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 67 centimes, contre une estimation de 40 centimes par action.