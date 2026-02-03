 Aller au contenu principal
Capri relève ses prévisions annuelles après un 3ème trimestre meilleur que prévu
03/02/2026

Le groupe de luxe américain Capri Holdings a annoncé mardi avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en cours après avoir dépassé ses objectifs sur le trimestre clos à la fin du mois de décembre.

Le propriétaire des marques Michael Kors et Jimmy Choo dit avoir généré un chiffre d'affaires de 1,025 milliard de dollars sur les trois mois clos au 27 décembre 2025, le troisième trimestre de son exercice décalé, soit une baisse de 4% en données publiées.

A taux de changes constants, le repli de l'activité se monte à 5,9%.

Les ventes de Michael Kors, sa marque la plus importante, ont reculé de 5,6% (-7,2% à changes constants), tandis que celles de Jimmy Choo ont augmenté de 5% ( 1,9% à changes constants).

L'entreprise a réussi à faire progresser son bénéfice opérationnel pour le porter à 46 millions de dollars, ce qui correspond à une marge de 4,5%, contre 26 millions de dollars (ou 2,4% de marge d'exploitation) un an plus tôt.

Son bénéfice net ajusté s'établit de son côté 98 millions, soit 81 cents l'action, contre 74 millions ou 63 cents par titre sur le troisième trimestre de son exercice 2024/2025.

Suite à ces chiffres, Capri a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025/2026 en cours, à 3,45-3,475 milliards de dollars contre 3,375-3,45 milliards jusqu'à présent.

Le groupe, dont le siège social se situe dans les Iles Vierges et les bureaux principaux à Londres, précise par ailleurs que du fait de la récente finalisation de la vente de la marque Versace, sa dette nette se limitait à 80 millions de dollars à la fin 2025.

Le titre, qui a grimpé de 36% ces six derniers mois, reculait d'environ 1,3% mardi matin dans les échanges en avant-Bourse.

