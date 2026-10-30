Capri, propriétaire de Michael Kors, s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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par Koyena Das

Vendredi, l'action CPRI.N de Capri Holdings a bondi de plus de 19 % après que le groupe de luxe a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels et a annoncé qu'il s'attendait à un retour à la croissance de ses ventes, grâce à de nouvelles collections et à un renforcement des efforts marketing.

Capri s'efforce de relancer la demande chez Michael Kors, sa marque phare, alors que les consommateurs restent sélectifs en matière d'achats non essentiels.

Voici plus de détails:

* Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis 18 mois, si les gains se confirment

* La tendance du chiffre d’affaires devrait s’améliorer au troisième trimestre et renouer avec la croissance au quatrième, grâce au lancement de nouveaux produits, à la demande liée aux fêtes de fin d’année et à l’augmentation des dépenses marketing, a déclaré le directeur général John Idol lors d’une conférence téléphonique sur les résultats

* La société table désormais sur un chiffre d’affaires de 3,42 milliards de dollars pour l’exercice 2027, soit un chiffre supérieur aux 3,40 milliards de dollars annoncés précédemment et aux prévisions des analystes de 3,41 milliards de dollars , selon les données compilées par LSEG

* Le bénéfice annuel devrait s’établir à 2,20 dollars par action, contre un objectif précédent de 2,15 dollars par action

* Le bénéfice par actionajusté du deuxième trimestre , à 42 cents (XX centimes d'euro), a dépassé les estimations qui s’élevaient à 21 cents (XX centimes d'euro)

* Le chiffre d’affaires de Michael Kors a reculé de 8,6 % au cours du trimestre , tandis que celui de Jimmy Choo a progressé d’environ 12 %

* Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities, a déclaré que ces prévisions pourraient améliorer le moral des investisseurs qui avaient relégué Capri au rang des « oubliés » en raison des pressions persistantes