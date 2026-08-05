Capri, la société mère de Michael Kors, revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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Capri Holdings CPRI.N , propriétaire de Michael Kors, a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisée par la faiblesse de la demande pour les sacs à main et accessoires en cuir de Michael Kors dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires total de 3,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure d'environ 3,53 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).