Tom Enders participe à la conférence de presse annuelle d'Airbus à Blagnac, près de Toulouse

Le président ‌du conseil d'administration de KNDS, Tom Enders, a démenti mercredi ​l'existence de discussions franco-allemandes en vue d'une nationalisation totale du fabricant de chars, assurant que le projet de son ​introduction en Bourse avait toujours cours malgré sa suspension le 1er juillet.

Le ​quotidien économique allemand Handelsblatt, qui ⁠cite des sources gouvernementales allemandes, a rapporté mardi ‌que Berlin, en coordination avec Paris, envisageait un tel scénario.

"Il n'y a pas de discussions relatives ​à une nationalisation ‌totale de KNDS, et il n'y absolument ⁠aucune raison à cela", réagit Tom Enders dans une déclaration écrite à Reuters.

Il ajoute que l'entrée en Bourse reste ⁠une priorité.

"La ‌situation financière de KNDS est extrêmement saine avec ⁠un carnet de commandes massif. Oeuvrer au carnet ‌de commandes de KNDS le plus rapidement possible ⁠est le défi opérationnel des années à venir. ⁠Un contrôle ‌gouvernemental ne peut y contribuer", souligne l'ancien PDG d'EADS et ​d'Airbus.

Le sort structurel de ‌KNDS, détenu à 50% par l'Etat français et à 50% par la famille ​Wegmann, est en suspens depuis le 1er juillet, date à laquelle l'introduction en Bourse du groupe, ⁠prévue durant l'été à Paris et Francfort, a été repoussée en raison d'un désaccord sur sa valorisation entre les actionnaires et les investisseurs institutionnels, ainsi que du repli du secteur de la défense en Europe.

(Reportage Alexander Huebner, version ​française Sophie Louet)