 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Capri, la société mère de Michael Kors, en hausse après que Raymond James a relevé sa recommandation à « achat fort »
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 17:02

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action Capri Holdings CPRI.N progresse d'environ 2 % à 16,11 dollars en début de séance

** Raymond James relève sa recommandation sur le titre de « surperformer » à « achat fort »

** Selon le courtier, la récente faiblesse du titre a revu les attentes à la baisse, créant ainsi une opportunité d’achat intéressante

** La société prévoit une amélioration de la tendance commerciale au second semestre de l’exercice 2027, grâce à des produits plus performants et à une meilleure disponibilité des stocks

** Raymond James estime que les marges bénéficiaires pourraient connaître une hausse significative à long terme si Capri renoue avec la croissance de son chiffre d’affaires tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de dépenses

** Huit des 17 courtiers attribuent à l’action la note « acheter » ou « mieux », neuf la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 20 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 35 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CAPRI HLDG
16,235 USD NYSE +2,43%
DECKERS OUTDOOR
86,655 USD NYSE +0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 17:02:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:52 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile. Francfort a gagné 0,95 %, Milan ... Lire la suite

  • Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )
    Le pape a célébré une messe à l'hôpital
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:48 

    Le pape Léon XIV a célébré vendredi une messe à l'hôpital de Rome, où il se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, ses derniers examens médicaux confirmant "une amélioration constante" de sa santé, selon le Vatican. Des images diffusées par le Saint-Siège, ... Lire la suite

  • Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )
    Albanie: le Premier ministre accuse "des mains étrangères" d'attiser les troubles
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:38 

    Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a dénoncé vendredi la présence de "mains étrangères" derrière les manifestations qui visent, selon lui, à entraver le projet d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (UE). M. Rama a lancé un appel au calme, après de nouveaux ... Lire la suite

  • Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:38 

    Lundi 12 octobre CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points La séance du jour La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,766 +17,11%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
106,94 +1,18%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank