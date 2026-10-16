Capri, la société mère de Michael Kors, en hausse après que Raymond James a relevé sa recommandation à « achat fort »

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16 octobre - ** L'action Capri Holdings CPRI.N progresse d'environ 2 % à 16,11 dollars en début de séance

** Raymond James relève sa recommandation sur le titre de « surperformer » à « achat fort »

** Selon le courtier, la récente faiblesse du titre a revu les attentes à la baisse, créant ainsi une opportunité d’achat intéressante

** La société prévoit une amélioration de la tendance commerciale au second semestre de l’exercice 2027, grâce à des produits plus performants et à une meilleure disponibilité des stocks

** Raymond James estime que les marges bénéficiaires pourraient connaître une hausse significative à long terme si Capri renoue avec la croissance de son chiffre d’affaires tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de dépenses

** Huit des 17 courtiers attribuent à l’action la note « acheter » ou « mieux », neuf la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 20 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 35 % depuis le début de l’année