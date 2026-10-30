Capri Holdings bondit de plus de 16% après avoir relevé ses prévisions annuelles

Capri Holdings, propriétaire de Michael Kors et Jimmy Choo, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice 2027, provoquant une hausse de plus de 16% de son action vendredi à Wall Street. Le groupe américain de luxe anticipe une amélioration progressive de ses ventes, portée par de nouvelles collections, des investissements marketing accrus et la période des fêtes de fin d'année. Si cette progression se confirme, le titre enregistrera sa meilleure séance depuis 18 mois.

Capri prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel de 3,42 milliards de dollars, contre 3,40 milliards précédemment et 3,41 milliards attendus par les analystes. Le groupe a également relevé son objectif de bénéfice à 2,20 dollars par action, contre 2,15 dollars auparavant. Au deuxième trimestre, le bénéfice ajusté a atteint 0,42 dollar par action, soit le double du 0,21 dollar anticipé par le marché. Ces résultats ont renforcé la confiance des investisseurs dans la capacité du groupe à redresser ses performances après plusieurs trimestres difficiles.

Les tendances commerciales restent néanmoins contrastées entre les marques. Michael Kors, principale source de revenus de Capri, a enregistré une baisse de 8,6% de son chiffre d'affaires trimestriel, tandis que Jimmy Choo a affiché une croissance d'environ 12%. Le directeur général John Idol prévoit une amélioration des ventes au troisième trimestre, suivie d'un retour à la croissance au quatrième trimestre, grâce aux lancements de produits et à l'intensification des campagnes publicitaires. Le redressement de Michael Kors demeure toutefois déterminant pour assurer une reprise durable de l'ensemble du groupe.

La révision des perspectives a contribué à raviver l'intérêt des investisseurs pour Capri, dont le titre avait souffert des incertitudes entourant sa stratégie de relance. Selon Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities, ces nouvelles prévisions pourraient améliorer la perception boursière d'une entreprise longtemps délaissée par le marché. La forte progression de l'action reflète ainsi des attentes plus favorables, même si le groupe devra encore confirmer dans les prochains trimestres que ses investissements commerciaux permettent à Michael Kors de renouer effectivement avec la croissance.