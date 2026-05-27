Capri enregistre une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires trimestriel et mise sur le redressement de Michael Kors

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* Prévoit un chiffre d'affaires annuel conforme aux estimations

* Les ventes de Michael Kors reculent pour le 14e trimestre consécutif

* Prévoit de récupérer l'intégralité des droits de douane IEEPA

* La société mise sur les ventes à prix plein pour relancer Michael Kors

(Réécriture complète, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 9, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 8) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

Capri Holdings CPRI.N a prévu mercredi un nouveau trimestre de baisse des ventes, mais a fixé un objectif de bénéfice annuel optimiste, misant sur une stratégie de redressement axée sur la relance de la demande pour sa marque Michael Kors.

Capri tente d'attirer une clientèle plus large, en particulier des acheteurs plus jeunes et plus aisés, qui continuent de dépenser pour des articles de luxe tels que les sacs à main malgré les pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts de l'essence et des denrées alimentaires.

La société a réduit ses promotions et vend des sacs à main et des vêtements au prix fort afin de contribuer à la relance de Michael Kors, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Elle modifie également son assortiment de produits, en privilégiant notamment les sacs à main plus petits et les chaussures plus décontractées, qui, selon elle, trouvent un meilleur écho auprès des jeunes consommateurs.

"Une marque haut de gamme comme Michael Kors doit éviter les remises excessives, sous peine de dévaloriser la marque", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar, ajoutant que même avec des prix plus élevés, les produits Michael Kors restent bien moins chers que ceux des marques de luxe.

Capri a annoncé une nouvelle baisse trimestrielle pour la marque Michael Kors , qui représente l'essentiel de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a reculé de 5,5% à 656 millions de dollars, a indiqué la société.

Michael Kors a essuyé des critiques ces dernières années pour son manque d’innovation en matière de design et ses trimestres consécutifs de baisse des ventes, contrairement à son concurrent dans le secteur des sacs à main Coach , détenu par Tapestry TPR.N , qui, selon les analystes, bénéficie d’un pouvoir de marque plus fort.

Capri prévoit un chiffre d'affaires total d'environ 750 millions de dollars pour le premier trimestre , contre une estimation de 789,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. L'action de la société a inversé la tendance après des gains en début de séance et a chuté d'environ 2%.

"La demande est suffisante pour les deux marques (Jimmy Choo et Michael Kors). Je pense que les investisseurs ont été découragés par le fait que les perspectives de ventes pour le premier trimestre n’étaient pas plus élevées, mais c’est un long processus", a déclaré Swartz.

N'ayant pas réussi à tirer parti de l'intégration de la marque italienne Versace dans son portefeuille, la société l'a vendue à Prada l'année dernière, soulignant la volonté de Capri de lever des fonds et de rembourser sa dette.

Le chiffre d'affaires de Capri au quatrième trimestre, s'élevant à 796 millions de dollars, était globalement conforme aux attentes, mais le bénéfice par action ajusté de 22 cents a dépassé l'estimation de 11 cents par action, tandis que la marge brute a également progressé.

Elle prévoit de récupérer tous les droits de douane payés en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act au 28 mars et a comptabilisé un remboursement de 65 millions de dollars, a-t-elle indiqué.

La société prévoit un bénéfice par action d'environ 2,15 dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision des analystes de 1,83 dollar.