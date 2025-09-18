Capital One règle le procès des créateurs de médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Capital One COF.N a réglé un procès intenté par des créateurs de médias sociaux qui affirmaient qu'une extension de navigateur gratuite utilisée par des millions de personnes pour trouver des réductions leur volait leurs commissions de vente lorsque les acheteurs achetaient leurs produits et services. La sixième banque commerciale américaine et les créateurs ont déposé conjointement un avis de règlement jeudi auprès du tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, et s'attendent à ce qu'un règlement soit soumis à une approbation préliminaire d'ici le 17 novembre.