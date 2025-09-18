 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capital One règle le procès des créateurs de médias sociaux
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Capital One COF.N a réglé un procès intenté par des créateurs de médias sociaux qui affirmaient qu'une extension de navigateur gratuite utilisée par des millions de personnes pour trouver des réductions leur volait leurs commissions de vente lorsque les acheteurs achetaient leurs produits et services. La sixième banque commerciale américaine et les créateurs ont déposé conjointement un avis de règlement jeudi auprès du tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, et s'attendent à ce qu'un règlement soit soumis à une approbation préliminaire d'ici le 17 novembre.

Valeurs associées

CAPITAL ONE FINL
229,770 USD NYSE +1,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank