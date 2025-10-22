Capital One Financial progresse après des bénéfices au troisième trimestre supérieurs aux attentes et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars

22 octobre - ** Les actions de la banque américaine Capital One Financial COF.N augmentent de 4,3 % à 226,4 $ avant le marché

** La banque a annoncé, après la clôture du marché mardi, une provision pour pertes sur prêts plus faible que prévu au troisième trimestre, un bénéfice supérieur aux attentes pour le cinquième trimestre consécutif et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars

** « Le troisième trimestre a reflété un trimestre complet d'activités de Discover, contribuant de manière significative aux revenus, aux encours de prêts et aux dépenses de marketing », déclare Jefferies

** COF a acquis la banque numérique et la société de paiement Discover Financial Services le 18 mai ** Les créances douteuses ont ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur la semaine dernière, ce qui a eu un impact sur les marchés à l'échelle mondiale

** COF prévoit d'augmenter son dividende trimestriel, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration

** JP Morgan, Jefferies et Barclays relèvent leurs objectifs de cours pour COF à la suite des résultats

** 19 courtiers sur 24 évaluent l'action à « acheter » ou plus, et 5 l'évaluent à « conserver »; leur objectif de cours médian est de 264 $

** COF a augmenté de 21,7 % depuis le début de l'année, contre 20,6 % pour l'indice S&P 500 Consumer Finance .SPLRCCFI