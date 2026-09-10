Capital One et JPMorgan parient qu’il est peut-être plus sûr de s’opposer à Trump que de conclure un accord

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* Capital One et JPMorgan figurent parmi les établissements pris pour cible par Trump

* Les banques réfutent les allégations de Trump selon lesquelles elles auraient procédé à des exclusions bancaires pour des raisons politiques

* Selon des experts juridiques et bancaires, un accord à l'amiable pourrait entraîner d'autres poursuites judiciaires

* Trump réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé à Capital One et 5 milliards de dollars à JPMorgan

par Nupur Anand et Jonathan Stempel

Alors que le président américain Donald Trump fait pression sur les institutions qu’il considère comme des adversaires, JPMorgan Chase JPM.N et Capital One COF.N ripostent. Il s’agit d’une stratégie qui, selon les experts juridiques et les sources du secteur, pourrait comporter moins de risques que de céder.

Trump et ses entreprises poursuivent les banques en justice, les accusant d’avoir clôturé ses comptes en 2021 pour des raisons politiques. Celles-ci réfutent ces allégations. Capital One a déclaré en juillet devant un tribunal fédéral avoir clôturé les comptes de Trump à la suite d’un contrôle interne visant à lutter contre le blanchiment d’argent, ce qui a déclenché un regain d’attention, notamment de la part d’un sénateur démocrate de haut rang qui, la semaine dernière, a exhorté la banque à fournir davantage de détails.

Capital One n’a pas accusé Trump ni ses entreprises de blanchiment d’argent. Les porte-parole des deux banques ont refusé de commenter. La Trump Organization a qualifié la semaine dernière cet examen anti-blanchiment de prétexte visant à dissimuler une décision motivée par des considérations politiques.

Si plusieurs experts juridiques ont estimé que les banques disposaient d’arguments de défense solides, s’opposer à Trump comporte des risques pour elles, car cela pourrait aggraver l’animosité du président à leur égard et rendre publiques des délibérations internes confidentielles.

Mais un règlement à l’amiable pourrait s’avérer plus risqué. Il pourrait encourager de nombreux autres clients à intenter des poursuites judiciaires en affirmant avoir été eux aussi “exclus du système bancaire”, ont déclaré une demi-douzaine d’experts juridiques et de sources du secteur bancaire. Une autorité fédérale de régulation bancaire enquête actuellement sur environ 100 000 plaintes de ce type à l’encontre de plusieurs banques et devrait bientôt publier ses conclusions.

“Le risque majeur lié à un accord à l’amiable est que nous ne savons pas ce que la famille Trump pourrait exiger”, a déclaré Todd Zywicki, professeur de droit à l’université George Mason, qui a collaboré avec les équipes de transition et d’évaluation des agences de Trump sur la supervision financière fédérale.

“Cela pourrait donner lieu à de nouvelles poursuites judiciaires de la part de personnes ayant subi des mesures défavorables concernant leurs comptes bancaires et, selon les termes des accords individuels, fournir des informations à toute personne affirmant avoir été victime d’une exclusion bancaire”, a ajouté Zywicki.

On parle de “débancage” lorsqu’une banque prive un titulaire de compte de l’accès à ses services, souvent en raison de craintes liées à des risques juridiques, financiers ou de réputation.

Un porte-parole de l’équipe juridique de Trump a déclaré que Capital One, JPMorgan et d’autres grandes institutions avaient “débanqué” le président, sa famille et ses entreprises pour des raisons “manifestement” politiques.

“Les puissantes actions en justice intentées par le président Trump obligent ces acteurs malhonnêtes à rendre des comptes pour leur conduite honteuse”, a déclaré le porte-parole.

SELON DES EXPERTS JURIDIQUES, LES BANQUES ONT DE SOLIDES ARGUMENTS

Depuis des années, les républicains accusent les banques de Wall Street de mener des politiques discriminatoires, d’orientation “woke” et de gauche, visant à priver de services les groupes religieux ou conservateurs ainsi que les secteurs alignés sur la droite, tels que les entreprises du secteur des énergies fossiles et les fabricants d’armes à feu.

Trump a intensifié cette pression.

Dans une action civile intentée en mars 2025, son fils Eric Trump et la Trump Organization ont accusé Capital One d’avoir clôturé plus de 300 comptes à la suite de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, en raison des préjugés politiques et des convictions “woke” de la banque. Ils réclament des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une déclaration du tribunal établissant que ces clôtures étaient motivées par des considérations politiques.

Puis, en janvier 2026, Trump a poursuivi JPMorgan et son directeur général Jamie Dimon , les accusant d’avoir clôturé ses comptes afin de promouvoir un programme “woke”. Trump réclame au moins 5 milliards de dollars de dommages-intérêts et une déclaration établissant que la banque a agi de manière illégale.

La loi est généralement du côté des banques, car les contrats clients leur confèrent généralement un large pouvoir discrétionnaire pour clôturer des comptes, ont déclaré plusieurs experts juridiques et une source de premier plan du secteur bien informée sur ces questions, bien que les prêteurs invoquent souvent les réglementations fédérales comme principale raison de ces mesures.

Capital One et JPMorgan ont invoqué ce pouvoir discrétionnaire dans leurs moyens de défense. Capital One a déclaré que ses fermetures de comptes résultaient d’un examen minutieux mené par son équipe chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent “conformément aux politiques de la banque et aux directives réglementaires”. Un juge a rejeté deux versions de la plainte dans cette affaire, mais a autorisé des modifications.

JPMorgan a qualifié de “sans fondement” le recours de 5 milliards de dollars intenté par Trump et a affirmé ne pas fermer de comptes pour des motifs politiques.

“Pour les banques, la solidité du dossier est toujours un facteur clé pour décider s’il faut transiger ou aller en justice — même lorsque la partie adverse est le président”, a déclaré Ed Mills, analyste bancaire chez Raymond James.

LES CIBLES S’EN SORTENT BIEN LORSQU’ELLES SE DÉFENDENT

L’administration Trump a pris pour cible d’autres adversaires présumés , notamment des médias, des cabinets d’avocats et des universités, au nom de ce qu’elle qualifie de corrections de cap justifiées, d’enquêtes nécessaires sur des actes répréhensibles et d’initiatives politiques légitimes.

Certaines de ces affaires ont montré que les cibles qui ripostent devant les tribunaux peuvent s’en sortir favorablement, a déclaré une source qui ne travaille pas sur les dossiers des banques mais qui connaît bien ces questions.

Plusieurs cabinets d’avocats, par exemple, ont obtenu des décisions bloquant les mesures de l’administration. Parallèlement, certains cabinets ayant conclu des accords ont été accusés par d’autres avocats et commentateurs des médias de tenter de s’attirer les faveurs de l’administration .

Si les banques règlent fréquemment les litiges civils à l’amiable, le fait de le faire lorsque les allégations concernent des pratiques systémiques peut les exposer à des préjudices financiers plus importants, ont indiqué des experts juridiques. Les accords à l’amiable liés à la crise des prêts hypothécaires de 2007 à 2009 et aux scandales ultérieurs de manipulation des taux d’intérêt, par exemple, ont donné lieu à des années de litiges consécutifs.

Des entreprises du secteur des cryptomonnaies, des associations de défense des armes à feu et d’autres acteurs se sont également plaints d’avoir été “débancarisés”.

Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) enquête actuellement sur environ 100 000 plaintes pour exclusion bancaire, ainsi que sur les politiques internes de crédit des banques, notamment celles de Capital One et de JPMorgan. Le ministère de la Justice enquête également sur des allégations d’exclusion bancaire, comme l’ont rapporté Reuters et d’autres médias en juin.

Si Capital One et JPMorgan devaient un jour donner l’impression d’admettre avoir clôturé des comptes sans motifs suffisants, elles s’exposeraient à de nouvelles poursuites judiciaires, à un examen minutieux des autorités de régulation et à des demandes d’indemnisation, ont déclaré deux sources bancaires.

Les banques ont également les moyens de s'offrir la meilleure défense, assurée par les meilleurs avocats spécialisés en contentieux. JPMorgan a engagé Jones Day, un grand cabinet lié aux administrations républicaines, notamment à l'administration de Trump , tandis que Capital One fait appel à Debevoise & Plimpton.

Ces cabinets n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

“Ces deux banques sont dirigées par des directeurs généraux redoutables… qui ont fait leurs preuves”, a déclaré Todd Baker, chercheur senior au Richman Center for Business, Law and Public Policy de l’université de Columbia. “Elles n’ont pas peur de prendre des risques.”